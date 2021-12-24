Самую мощную видеокарту Arc Alchemist от Intel протестировали в бенчмарке

Тестирование проводилось не в самом лучшем бенчмарке, поэтому пока невозможно понять насколько флагманская видеократа Arc Alchemist хороша.

В бенчмарке Ashes of the Singularity протестировали Arc Alchemist на GPU DG2. Модель видеокарты система не определила, но тестировался графический укоритель, созданный на DG2-512EU.

Он использовался на базе компьютера с Core i9-12900K и 32 ГБ оперативной памяти.

В Ashes of the Singularity будущая новинка от Intel набрала 12 500 баллов при средних настройках графики.

Похожие результаты в бенчмарке демонстрируют GeForce RTX 3080 Ti, Radeon RX 5700, и Radeon RX 6700 XT.

Стоит отметить, что компания Intel свою флагманскую карту ставит в конкуренты GeForce RTX 3070/Ti и Radeon RX 6700 XT.

Презентация новой линейки Arc Alchemist состоится 5 января. На презентации должны озвучить, когда видеократы появятся в продаже и сколько они приблизительно будут стоить.