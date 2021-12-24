Главная » Новости

Разработчики «Кинопоиска» научили сервис распознавать музыку в кино

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Разработчики расшили возможности сервиса «Кинопоиск», теперь зритель может узнать, что за песня звучит в данные момент.
Сервис научился автоматически распознавать музыку в кадре, а для того чтобы узнать, какая музыка играет, достаточно нажать специальную кнопку в проигрывателе.

Помимо этого, можно добавить трек в специальный плейлист «Понравилось на Кинопоиске» в популярном сервисе «Яндекс.Музыка».

Новая функция работает в приложении «Кинопоиска» для телевизоров, на смартфонах под управлением Android и iOS, а также в веб-версии.

Позже распознавание музыки в фильме появится и в Apple TV.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.