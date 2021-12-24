Разработчики «Кинопоиска» научили сервис распознавать музыку в кино

Разработчики расшили возможности сервиса «Кинопоиск», теперь зритель может узнать, что за песня звучит в данные момент.

Сервис научился автоматически распознавать музыку в кадре, а для того чтобы узнать, какая музыка играет, достаточно нажать специальную кнопку в проигрывателе.

Помимо этого, можно добавить трек в специальный плейлист «Понравилось на Кинопоиске» в популярном сервисе «Яндекс.Музыка».

Новая функция работает в приложении «Кинопоиска» для телевизоров, на смартфонах под управлением Android и iOS, а также в веб-версии.

Позже распознавание музыки в фильме появится и в Apple TV.