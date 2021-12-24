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Компания Redmi перестанет выпускать дешевые флагманские смартфоны

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Пару лет назад Xiaomi перестала делать дешевые флагманы, сейчас ее топовые смартфоны стоят свыше 1000 долларов.
Redmi по всей видимости последует такому же примеру, и скоро прекратит выпускать доступные флагманские модели.

Сетевой информатор рассказал, что линейка Redmi K50 будет состоять из трех моделей — L10, L11 и L11A (внутренние номера).

Все эти аппараты получат процессоры Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000 и Dimensity 8000.

Dimensity 9000 и Dimensity 8000 анонсировали на прошлой неделе, и пока еще о них всех подробностей не раскрыли, но уже есть первые сравнительные тесты Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1.

Как написал информатор, эпоха дешевых флагманов закончится на серии Redmi K40, после компания будет выпускать дорогие флагманские модели, но должна расширить модельный ряд аппаратов среднего и начального уровня.

Redmi
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