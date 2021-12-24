Компания Redmi перестанет выпускать дешевые флагманские смартфоны

Пару лет назад Xiaomi перестала делать дешевые флагманы, сейчас ее топовые смартфоны стоят свыше 1000 долларов.

Redmi по всей видимости последует такому же примеру, и скоро прекратит выпускать доступные флагманские модели.

Сетевой информатор рассказал, что линейка Redmi K50 будет состоять из трех моделей — L10, L11 и L11A (внутренние номера).

Все эти аппараты получат процессоры Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000 и Dimensity 8000.

Dimensity 9000 и Dimensity 8000 анонсировали на прошлой неделе, и пока еще о них всех подробностей не раскрыли, но уже есть первые сравнительные тесты Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1.

Как написал информатор, эпоха дешевых флагманов закончится на серии Redmi K40, после компания будет выпускать дорогие флагманские модели, но должна расширить модельный ряд аппаратов среднего и начального уровня.