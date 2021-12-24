Samsung откажется от использования операционной системы Android

Google Fuchsia является более гибкой операционной системой, ее разрабатывали как универсальную ОС способную работать на разных гаджетах и устройствах IoT.

Еще весной появлялась информация, что корейская компания откажется от Android и перейдет на Google Fuchsia.

Недавно эта информация прозвучала снова, и на этот раз ее озвучил аналитик Дохён Ким.

По его словам, переход на Google Fuchsia будет занимать несколько лет, но сколько точно неизвестно.

Слова Кима подтвердил авторитетный инсайдер Ice Universe, который часто раскрывает достоверную информацию про мобильные устройства Samsung.

Еще в 2018 году агентство Bloomberg писало, что Fuchsia со временем на рынке заменит Android, тогда называли сроки пять лет, но судя по всему на это потребуется значительно больше времени.