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Специалисты Роскачества перечислили лучшие смарт-часы 2021 года

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Специалисты Роскачества протестировали 31 модель смарт-часов, и рассказали о лучших.
После последних тестов в рейтинге ведомства числится 71 модель смарт-часов. Но лучшими в 2021 году были признаны модели от Garmin.

Часы от этой компании заняли первые три места, а следом за ними расположились Samsung Galaxy Watch4, и замыкает ТОП-5 еще одна модель от компании Garmin.

Самыми удобными часами в Роскачестве признали Galaxy Watch4 с платформой Wear OS, а самыми лучшими для смартфонов iPhone стали Watch Series 7.

На тестах были и дешевые модели, среди которых лидером стали Xiaomi Mi Watch. Эти часы названы недорогой альтернативой Apple Watch, а также в них отметили высокую точность датчиков и доступность на рынке.

Специалисты Роскачества перечислили лучшие смарт-часы 2021 года Специалисты Роскачества перечислили лучшие смарт-часы 2021 года Специалисты Роскачества перечислили лучшие смарт-часы 2021 года

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