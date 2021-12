Tesla выпустила крупное праздничное обновление ПО с новыми играми и TikTok

Tesla выпустила крупное обновление для своих автомобилей, новая прошивка мультимедийной системы приносить новые игры и социальную сеть TikTok.

Обновление под номером 2021.44.25 интегрирует в мультимедийную платформу приложение TikTok, через которое можно просматривать короткие ролики.

Также появляются игры Sonic the Hedgehog и судоку, а в игре The Battle of Polytopia появился многопользовательский режим.



Обновление также добавило новогодний режим, активацию темной темы меню вручную и настраиваемую панель приложений.

Среди технических улучшений стоит отметить, запуск прогрева салона при низком заряде аккумулятора, а также автоматическую регулировку температуры кресел первого ряда.