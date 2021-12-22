Главная » Новости

Tesla выпустила крупное праздничное обновление ПО с новыми играми и TikTok

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Tesla выпустила крупное обновление для своих автомобилей, новая прошивка мультимедийной системы приносить новые игры и социальную сеть TikTok.
Обновление под номером 2021.44.25 интегрирует в мультимедийную платформу приложение TikTok, через которое можно просматривать короткие ролики.

Также появляются игры Sonic the Hedgehog и судоку, а в игре The Battle of Polytopia появился многопользовательский режим.

Tesla выпустила крупное праздничное обновление ПО с новыми играми и TikTok
Обновление также добавило новогодний режим, активацию темной темы меню вручную и настраиваемую панель приложений.

Среди технических улучшений стоит отметить, запуск прогрева салона при низком заряде аккумулятора, а также автоматическую регулировку температуры кресел первого ряда.

Tesla
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.