Из уникального LG Wing сделали еще более впечатляющий крошечный телефон

Автором смартфона стал шеф-редактор ресурса XDA Developers. В своем видео он показал создание очень маленького смартфона на основе LG Wing.

Напомним, LG Wing получил форм-фактор ротатор, у него после поворота основного дисплея становится доступен еще один небольшой экран.

Переделка аппарата была очень грубой, ведь системную плату с камерой установили в остатки корпуса LG Wing, а еще прикрепили небольшой экран и под ним разместили аккумулятор. Все это было склеено на двухсторонний скотч.

Стоит отметить, что LG Wing стал последним смартфоном корейской компании. Он должен был пойти в серию, но руководство LG решило полностью закрыть мобильное подразделение.