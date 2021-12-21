Главная » Новости

Из уникального LG Wing сделали еще более впечатляющий крошечный телефон

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Автором смартфона стал шеф-редактор ресурса XDA Developers. В своем видео он показал создание очень маленького смартфона на основе LG Wing.
Напомним, LG Wing получил форм-фактор ротатор, у него после поворота основного дисплея становится доступен еще один небольшой экран.

Переделка аппарата была очень грубой, ведь системную плату с камерой установили в остатки корпуса LG Wing, а еще прикрепили небольшой экран и под ним разместили аккумулятор. Все это было склеено на двухсторонний скотч.

Стоит отметить, что LG Wing стал последним смартфоном корейской компании. Он должен был пойти в серию, но руководство LG решило полностью закрыть мобильное подразделение.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.