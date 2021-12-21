Intel оценила новый процессор Core i5-12400F в Перу в 222 доллара

На мировом рынке i5-12400F должен появится в январе, но в Перу его уже можно купить за 222 доллара.

В Южной Америке стартовали розничные продажи Intel i5-12400F. Фото коробки и комплектация уже появились в сети.

Источник сообщает, что новейший чип в Перу стоит 222 доллара, но ожидается что в США он будет дешевле – 180 долларов.

Если данные о стоимости верны, то выйдет что i5-12400F на 15 долларов дешевле чем i5-12400.

В коробке с процессором находится система охлаждения Intel Laminar RM1. Ожидается, что 5-12400F будет 6-ядерным с 12-потоковым процессором и максимальной частотой 4,40 ГГц.

Графического ядра в чипе не будет. По слухам, в январе в продаже появятся недорогие «заблокированные» процессоры Intel, а также доступные чипсеты B660 и H610.