Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon

MediaTek ранее не мог нормально конкурировать с Qualcomm, процессоры тайваньской компании проигрывали Snapdragon по всем параметрам и их устанавливали только в дешевые смартфоны.

Ситуация меняется, и новейший процессор для смартфонов и планшетов Dimensity 9000 от MediaTek, оказался производительней чем флагманский Snapdragon 8 Gen 1, который тоже был недавно представлен.

После тестов Dimensity 9000 появилась информация, что в Qualcomm ускоренными темпами приступили к разработке Snapdragon 8 Gen 2.

Dimensity 9000 в AnTuTu набрал около 1 020 000 баллов, для сравнения Snapdragon 8 Gen 1 на 30-40 тыс. баллов меньше.

Также Snapdragon 8 Gen 1 проиграл в Geekbench по всем параметрам – производительности и энергетической эффективности.

В GFXBench процессор Dimensity 9000 уступил Snapdragon 8 Gen 1 всего 2,3%, но продемонстрировал энергопотребление на 26,7% меньше, чем у конкурента.

Таким образом, Dimensity 9000 будет меньше потреблять энергии аккумулятора и показывать даже больше производительности, чем Snapdragon 8 Gen 1. Еще стоит учесть, что Dimensity 9000 будет дешевле конкурента.