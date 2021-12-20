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Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon

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MediaTek ранее не мог нормально конкурировать с Qualcomm, процессоры тайваньской компании проигрывали Snapdragon по всем параметрам и их устанавливали только в дешевые смартфоны.
Ситуация меняется, и новейший процессор для смартфонов и планшетов Dimensity 9000 от MediaTek, оказался производительней чем флагманский Snapdragon 8 Gen 1, который тоже был недавно представлен.

После тестов Dimensity 9000 появилась информация, что в Qualcomm ускоренными темпами приступили к разработке Snapdragon 8 Gen 2.

Dimensity 9000 в AnTuTu набрал около 1 020 000 баллов, для сравнения Snapdragon 8 Gen 1 на 30-40 тыс. баллов меньше.

Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon

Также Snapdragon 8 Gen 1 проиграл в Geekbench по всем параметрам – производительности и энергетической эффективности.

В GFXBench процессор Dimensity 9000 уступил Snapdragon 8 Gen 1 всего 2,3%, но продемонстрировал энергопотребление на 26,7% меньше, чем у конкурента.

Таким образом, Dimensity 9000 будет меньше потреблять энергии аккумулятора и показывать даже больше производительности, чем Snapdragon 8 Gen 1. Еще стоит учесть, что Dimensity 9000 будет дешевле конкурента.

Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon Флагманский процессор для смартфонов от MediaTek оказался эффективнее Snapdragon

Dimensity 9000 MediaTek
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