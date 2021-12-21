Компания Apple уже начала производство нового iPhone SE

Спрос на новые модели смартфонов от компании Apple всегда высокий, по этой причине компания начинает производство новой модели практически за полгода до официального старта продаж.

Как пишет ITHome со ссылкой на информацию, полученную от поставщиков комплектующих для iPhone, третье поколение «бюджетного» iPhone SE поступило на сборочную линию.

Презентация этого смартфона должна состоятся во втором квартале 2022 года, и до этого компания должна обеспечить большой складской запас, чтобы удовлетворить спрос.

Как считают аналитики, iPhone SE 3 с 5G должен переманить около 1,5 млрд пользователей смартфонов на ОС Android.

Предположительно, iPhone SE внешне не изменится в сравнении с текущей версией, но в нем установят Apple A15 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти. Ценник нового недорого смартфона скорее всего останется на уровне 40 тыс. рублей.