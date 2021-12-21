Главная » Новости

Компания Apple уже начала производство нового iPhone SE

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Спрос на новые модели смартфонов от компании Apple всегда высокий, по этой причине компания начинает производство новой модели практически за полгода до официального старта продаж.
Как пишет ITHome со ссылкой на информацию, полученную от поставщиков комплектующих для iPhone, третье поколение «бюджетного» iPhone SE поступило на сборочную линию.

Презентация этого смартфона должна состоятся во втором квартале 2022 года, и до этого компания должна обеспечить большой складской запас, чтобы удовлетворить спрос.

Как считают аналитики, iPhone SE 3 с 5G должен переманить около 1,5 млрд пользователей смартфонов на ОС Android.

Предположительно, iPhone SE внешне не изменится в сравнении с текущей версией, но в нем установят Apple A15 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти. Ценник нового недорого смартфона скорее всего останется на уровне 40 тыс. рублей.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.