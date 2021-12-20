В Роскомнадзоре предложили использовать нейросети для мониторинга видеоигр

Предложение было получено от Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). Эта подведомственная Роскомнадзору организация предлагает подключить к играм искусственный интеллект (ИИ), чтобы он автоматически мог определять нежелательный контент, в котором призывают к самоубийству, употреблению наркотиков и порнографии.

Для того чтобы все это можно было определить, ИИ должен пройти все уровни игры, если этим будет занимать человек, то на выявление запрещённого контента может потребоваться сотни или тысячи часов, по этой причине вынесено предложение задействовать ИИ.

При этом отмечается, что нейросеть должна сама все определять и выдавать отчет, на основании которого эксперт и будет принимать решение. По словам экспертов, создать такой ИИ будет очень сложно, причем его придётся перенастраивать под каждую игру.