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LG представила новый супермощный игровой ноутбук UltraGear с дисплеем 1600р и 300 Гц

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LG показала свой новый мощный игровой ноутбук в премиальном дизайне.

Новинка под названием LG 17G90Q относится к премиальной линейке UltraGear. В ноутбуке производитель не стал экономить и установил процессор Core i7-11800H, а также высокпроизводительную видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q.

Оперативной памяти в ноутбуке может быть установлено до 32 ГБ, а SSD накопитель до 1 ТБ.

Одной из главных особенностей игрового ноутбука стала 17-дюймовая IPS-матрица с минимальным временем отклика 1 мс и частотой обновлений 300 Гц.

LG представила новый супермощный игровой ноутбук UltraGear с дисплеем 1600р и 300 Гц
LG 17G90Q получил алюминиевый корпус до 21,4 мм. Вес ноутбука составляет 2,7 кг.

Ноутбук будет поставляться с фирменным программным обеспечением, среди которого есть настройка частоты процессора во время игрового режима, настройка самого игрового режима в процессе игры, назначение функциональных клавиш и настройка цвета RGB-клавиатуры ноутбука.

В продажу LG 17G90Q поступит в первом квартале следующего года, старт продаж модели начнется со стран — США и Южной Кореи.

LG представила новый супермощный игровой ноутбук UltraGear с дисплеем 1600р и 300 Гц

LG 17G90Q
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