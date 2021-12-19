MediaTek анонсировала новый мобильный процессор среднего уровня Dimensity 8000

MediaTek в Китае на специальном мероприятии представила не только флагманскую однокристальную платформу Dimensity 9000, но также более доступное решение – Dimensity 8000.

На рынке Dimensity 8000 будет конкурировать с Snapdragon 870 и Snapdragon 888, а вот Dimensity 9000 должна составить достойную конкуренцию новейшему флагману Snapdragon 8 Gen 1.

Технические характеристики Dimensity 8000 производитель пока не стал раскрывать, это будет сделано только в первом квартале 2022 года.

Но ожидается, что Dimensity 8000 по производительности расположится между Snapdragon 870 и Snapdragon 888.

Сам чип будут производить по техпроцессу 5 нм, а в основе процессора ляжет четыре ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55.

Графическое ядро будет Mali-G510 MC6. Еще ожидается, что процессор будет поддерживать частоту обновления экрана до 168 Гц, а также память LPDDR5 и UFS 3.1.

Первыми смартфонами на базе Dimensity 8000 будут Redmi и Realme, и появится они должны в первом полугодии 2022 года.