Nokia выпустит раскладушку на операционной системе KaiOS за $80

Аппарат в базе FCC зарегистрирован как Nokia N139DL с каталожным номером TA-1398. Источник утверждает, что это новая кнопочная «раскладушка», работающая на операционной системе KaiOS.

Новый телефон может стать очередной возрожденной моделью. Он получит аккумулятор на 1450 мАч, модуль с поддержкой 4G и Wi-Fi.

В качестве операционной системы в телефоне будет выступать KaiOS, которая позволяет просматривать интернет-страницы и общаться в популярных мессенджерах.

Предположительно стоимость Nokia N139DL составит 80 — 85 долларов. Для сравнения «раскладушка» Nokia 2720 стоит около 80 долларов.