Компания LG представила уникальную аудиосистему S95QR

Саундбары считаются прекрасной альтернативой домашнему кинотеатру 5.1, но все-таки они не всегда могут дать нужный объёмный звук.

Для того чтобы получить максимальное удовольствие при просмотре фильма, компания LG разработала саундбар S95QR с конфигурацией звука 9.1.5.

Его полноценная презентация состоится в следующем месяце на CES 2022. Особенностью S95QR можно назвать направление центрального канала вверх, чтобы звук речи отражался от потолка и четко был слышен.

Дополнительная пара дополнительных тыловых динамиков и беспроводной сабвуфер позволят создать полноценный звук вокруг и глубину эффекта погружения.

Суммарная выходная мощность LG S95QR составляет 810 Вт, есть поддержка Dolby Atmos и DTS:X, при этом флагманская акустическая система не получила возможность сквозной передачи HDR-видео в высоком разрешении с частотой обновления 120 Гц.

LG S95QR в продажу поступит в 2022 году, цену на саундбар озвучат ближе к старту продаж.