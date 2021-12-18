В Google Диск будут блокировать и удалять запрещенный контент

Облачные хранилища, считаются очень надежными, это в своем роде «флешка», на которой хранится личная информация.

Но постепенно все начинает меняться и облачные хранилища становятся не такими защищёнными для пользователей.

Google решила изменить правила использования Google Диск. Американский поисковый гигант будет просматривать файлы в облаке и ограничивать к ним доступ, если они нарушают политику компании.

Для того чтобы определить, считается ли файл запрещенным будут решать люди, но они будут просматривать только те файлы, которые в нарушении заподозрил искусственный интеллект.

В случае нарушений будут блокировать файл или даже закрывать пользователю доступ к сервисам компании.