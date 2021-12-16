Новый робот от Hyundai сможет перевозить алкоголь и детей

Hyundai презентовала новую самоходную тележку, которая может выполнять различные задачи и даже перевозить детские люльки по неровным поверхностям.

Полноценная презентация модели под названием MobED (Mobile Eccentric Droid) состоится в начале следующего года на выставке электроники CES 2022.

MobED представляет собой площадку со сложной подвеской, которая полностью независимая и позволяет всегда держать площадку в горизонтальном состоянии.

Самоходный робот может передвигаться со скоростью до 30 км/ч, причем предусмотрено два вида движения — медленное для перевозки грузов, причем в этом случае размер колесной базы MobED составит 45 см, и быстрое, а при таком режиме колесная база растягивается до 65 см, чтобы робот был устойчивым на максимальной скорости.

Аккумуляторы тележки позволяет без подзарядки работать до 4 часов.