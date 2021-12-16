Xiaomi начала в России продажи нового смартфона Poco M4 Pro с 5G

Китайская компания на российский рынок привезла очередной недорогой флагманский смартфон.

Xiaomi в РФ представила POCO M4 Pro 5G, в основе которого лежит высокопроизводительный процессор от компании MediaTek.

POCO M4 Pro 5G на российском рынке стал последним доступным флагманом, который по акции будет предлагаться по цене от 17 990 рублей.

В основе новинки лежит процессор Dimensity 810 с поддержкой сетей пятого поколения. В этом чипе используется два ядра Cortex-A76 с максимальной частотой работы 2,4 ГГц, и шесть ядер ARM Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц. Графический ускоритель в чипе ARM Mali-G57 MC2.



Экран в смартфоне 6,6-дюймовый с частотой обновление 90 Гц и разрешением FullHD+. Основная камера получила датчики на 50 и 8 Мп, фронтальный модуль на 16 Мп.

Под «капотом» новинки находится 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

POCO M4 Pro 5G на российском рынке можно будет купить с 20 декабря на сайте po.co и AliExpress Tmall, причем на этих площадках стоимость смартфона составит от 17 990 рублей. С 22 декабря устройство появится и в других магазинах, но уже по цене от 20 990 рублей.