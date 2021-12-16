Xiaomi запустила в России предновогоднюю распродажу с подарками

Xiaomi в России никогда не упускает возможности привлечь покупателей скидками и подарками.

В официальном интернет-магазине в РФ запустили новую акцию «Сезон подарков». В рамках этого предложения на продукцию, представленную на сайте, будут действовать скидки до 15 тыс. рублей.

По акции будут предлагать не только смартфоны, но также и другую технику. До 29 декабря можно будет купить со скидкой флагманский телевизор Xiaomi Mi TV Q1.

Его рекомендованная розничная цена составляет 149 990 рублей, но до 29 декабря его будут продавать за 134 990 рублей.

Со скидкой в 9000 рублей будет доступен Xiaomi 11T, а на Xiaomi 11 Lite 5G NE с 8 ГБ оперативной памяти будет скида 7000 рублей.