Xiaomi полностью отказывается от своего бренда Mi

Раньше бренд Mi для производителя имел большое значения, сейчас Xiaomi свои бренды выделила в отдельные компании и «Mi» потеряла актуальность.

Xiaomi переименовывает свои смартфоны, причем изменения коснулись уже существующего модельного ряда.

Все аппараты лишаются приставки Mi и остается только названием модели и имя бренда – Xiaomi.

Самым первым смартфоном без Mi, стал Xiaomi Mix 4, теперь короткой приставки лишился и существующий модельный ряд. Об этом стало известно из новой версии приложения Mi Cloud в разделе My Devices.

В нем теперь указано, к примеру, Xiaomi 10 или Xiaomi 10 Pro. При этом на официальных сайтах в некоторых странах эти модели все еще представлены с прежним названием.

Как ранее сообщалось, китайский производитель хочет, чтобы ее продукцию ассоциировали с продуктом бренда Xiaomi, а не с Mi.