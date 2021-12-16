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Xiaomi полностью отказывается от своего бренда Mi

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Раньше бренд Mi для производителя имел большое значения, сейчас Xiaomi свои бренды выделила в отдельные компании и «Mi» потеряла актуальность.
Xiaomi переименовывает свои смартфоны, причем изменения коснулись уже существующего модельного ряда.

Все аппараты лишаются приставки Mi и остается только названием модели и имя бренда – Xiaomi.

Самым первым смартфоном без Mi, стал Xiaomi Mix 4, теперь короткой приставки лишился и существующий модельный ряд. Об этом стало известно из новой версии приложения Mi Cloud в разделе My Devices.

В нем теперь указано, к примеру, Xiaomi 10 или Xiaomi 10 Pro. При этом на официальных сайтах в некоторых странах эти модели все еще представлены с прежним названием.

Как ранее сообщалось, китайский производитель хочет, чтобы ее продукцию ассоциировали с продуктом бренда Xiaomi, а не с Mi.

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