Samsung представит новые 8K MiniLED и 4K OLED-телевизоры в 2022 году

Samsung в следующем году в линейку своих премиальных телевизоров добавит модель 8K MiniLED и 4K OLED.

Новейшие телевизоры получат самые передовые технологии, имеющиеся в портфеле компании Samsung.

В планах производителя реализовать до 3 млн ед. 8K QLED панелей для домашнего использования и до 2 млн ед. телевизоров с разрешением 4К.

Сейчас Samsung ведет переговоры с LG Display с целью покупки у них 2 млн дисплеев W-OLED 4K, но помимо покупки экранов у конкурентов, корейская компания ведет разработку собственных панелей.

Если они успеют уложиться в назначенные сроки, то в 2024 году Samsung прекратит сотрудничество с производителем экранов LG Display.