Главная » Новости

Ростелеком распродаёт смартфоны Honor с сервисами Google и NFC дешевле 10 тыс. рублей

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Предложение действует в рамках «Акция Новогодняя распродажа смартфонов и аксессуаров», но на момент публикации новости в столичном регионе смартфона уже не была доступна. По другим крупнейшим городам РФ, он тоже отсутствовал.
Ростелеком на своем сайте предлагает смартфон Honor 20E с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти за 9990 рублей. Без акции стоимость аппарата составляет 13 990 рублей.

В этом смартфоне китайского производителя установлен дисплей 6,21-дюйма и процессор Kirin 710F.

В смартфоне также есть модуль NFC и сервисы Google. Его недостатком можно считать аккумулятор на 3400 мАч, которого по современным меркам мало, но на один день заряда должно хватать.

Напомним, на российском рынке Honor 20E появился в 2020 году.

Honor Honor 20E
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.