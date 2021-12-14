Ростелеком распродаёт смартфоны Honor с сервисами Google и NFC дешевле 10 тыс. рублей

Предложение действует в рамках «Акция Новогодняя распродажа смартфонов и аксессуаров», но на момент публикации новости в столичном регионе смартфона уже не была доступна. По другим крупнейшим городам РФ, он тоже отсутствовал.

Ростелеком на своем сайте предлагает смартфон Honor 20E с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти за 9990 рублей. Без акции стоимость аппарата составляет 13 990 рублей.

В этом смартфоне китайского производителя установлен дисплей 6,21-дюйма и процессор Kirin 710F.

В смартфоне также есть модуль NFC и сервисы Google. Его недостатком можно считать аккумулятор на 3400 мАч, которого по современным меркам мало, но на один день заряда должно хватать.

Напомним, на российском рынке Honor 20E появился в 2020 году.