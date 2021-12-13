Раскрыты первые подробности про глобальную версию смарт-часов Xiaomi Watch S1

Xiaomi на глобальный рынок выведет новые смарт-часы, об этом сообщает сетевой информатор Мукула Шарма.

По данным источника, сейчас китайский производитель готовится на глобальном рынке представить Xiaomi Watch S1.

Эти часы и другие модели будут иметь идеальное соотношение цены и качества.

В первом квартале 2022 года Xiaomi Watch S1 появятся в Европе, Индонезии, Малайзии и Сингапуре. Позже они станут предлагаться и на индийском рынке.

Технические характеристики Xiaomi Watch S1 пока не раскрываются, они станут известны только ближе к презентации, которая возможно пройдет во второй половине января 2022 года.