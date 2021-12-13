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Агентство по безопасности Cofense: мошенники используют QR-коды для кражи денег с карт

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На новый способ мошенничества очень легко попасться, так как с виду он очень убедительный.
Агентство по безопасности Cofense рассказало, как мошенники используют QR-коды для кражи денег.

Для этого они жертвам рассылают сообщение от имени банков.

В сообщении указано, что якобы клиента взломали. В письме также указана ссылка в виде QR-кода для смены пароля от аккаунта пользователя в кредитном учреждении.

При переходе по этой ссылке на сайте присутствует форма изменения пароля.

Если ею воспользоваться, то злоумышленники получают пароль от банковского аккаунта. После чего они могут списывать день с карт.

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