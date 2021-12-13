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Представлен смартфон TickTock со встроенными в корпус умными часами

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Новый смартфон получил два экрана, один из них расположен на задней панели, и он имеет круглую форму, как у смарт-часов.
На площадке коллективного финансирования Kickstarter был представлен новый смартфон от компании Unihertz.

Этот производитель старается выпускать устройства с нестандартными решениями, и это конечно привлекает клиентов, но не позволяет наладить масштабное производство – свыше 1 млн ед. в год

Новый смартфон называется TickTock. Он оснащен вторым экраном круглой формы, на котором могут отображаться уведомления, время и дата, а также его можно использовать для селфи на основную камеру.

Она кстати состоит из 48 Мп датчика. Дисплей смартфона получил диагональ 6,5 дюйма с разрешением 1080х2340 пикселей. Разрешение круглого дисплея 360 на 360 пикселей, а его диагональ 1,3-дюйма.

Представлен смартфон TickTock со встроенными в корпус умными часами

Под «капотом» TickTock находится процессор Dimensity 700 с поддержкой сетей 5G, 5 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в смартфоне 128 ГБ. Автономность аппарата обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч.

Смартфон еще получил защиту по стандарту IP68, модуль NFC, сканер опечатка пальца и ИК-порт. В продажу аппарат поступит с операционной системой Android 11.

TickTock на Kickstarter на старте проекта оценивается в 279 долларов. Первые заказчики получат свои смартфоны в апреле 2022 года.

Представлен смартфон TickTock со встроенными в корпус умными часами

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