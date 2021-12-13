Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5 раскрыли за месяц до анонса

Презентация планшета состоится в следующем году, но его характеристики и внешность уже раскрыты сетевыми информаторами.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 на рынке будет предлагаться по ориентировочной цене 230 евро. Устройство получит дисплей диагональю 10,5-дйюма с разрешением 1920х1200 пикселей.

В основе планшета ляжет процессор UniSOC T618 и минимум 3 ГБ оперативной памяти, ожидается еще версия с 4 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти в зависимости от версии будет от 32 до 128 ГБ.



Источник также сообщил про камеры. Так, на тыльной стороне разместят 8 Мп датчик изображения, а на лицевой 5 Мп камеру.

Под «капотом» установят аккумулятор на 7040 мАч. Samsung Galaxy Tab A8 10.5 будет предлагаться с модулем LTE и без него.

В продажу будущая новинка поступит в черном и розовом цвете. Презентация планшета ожидается в январе.