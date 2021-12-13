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Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5 раскрыли за месяц до анонса

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Презентация планшета состоится в следующем году, но его характеристики и внешность уже раскрыты сетевыми информаторами.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 на рынке будет предлагаться по ориентировочной цене 230 евро. Устройство получит дисплей диагональю 10,5-дйюма с разрешением 1920х1200 пикселей.

В основе планшета ляжет процессор UniSOC T618 и минимум 3 ГБ оперативной памяти, ожидается еще версия с 4 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти в зависимости от версии будет от 32 до 128 ГБ.

Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5 раскрыли за месяц до анонса
Источник также сообщил про камеры. Так, на тыльной стороне разместят 8 Мп датчик изображения, а на лицевой 5 Мп камеру.

Под «капотом» установят аккумулятор на 7040 мАч. Samsung Galaxy Tab A8 10.5 будет предлагаться с модулем LTE и без него.

В продажу будущая новинка поступит в черном и розовом цвете. Презентация планшета ожидается в январе.

Samsung Samsung Galaxy Tab A8 10.5
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