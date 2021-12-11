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Samsung распространила обновление, которое испортило звук в смартфонах

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Обновления очень часто что-то «ломают» в смартфонах, поэтому некоторые производители распространяют прошивки поэтапно, чтобы выявленный баг затронул как можно меньше устройств.
Но Samsung допустила серьезную ошибку в прошивке для Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy A52 5G.

Пользователи данных моделей в сети начали жаловаться на проблемы со звуком в проигрывателях, если параллельно ведется редактирование видео или запущена игра.

На форумах пишут, что в смартфонах аудиофайлы проигрываются в низком качестве.

Стоит отметить, что проблема затронула модели, у которых установлены качественные динамики, если слушать музыку через наушники, то проблемы не так заметны.

Некоторые уже выяснили как исправит баг, и для этого нужно запустить запись экрана, но по факту это проблему решает только на момент записи.

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