Intel продемонстрировала игровые возможности видеокарт Arc Alchemist

Мероприятие The Game Awards посетила и компания Intel, которая на своем стенде продемонстрировала публике новое поколение видеокарт Arc.

Intel не стала раскрывать внешность своих продуктов, а только показала, как они работают в игровом режиме.

Новые модели видеокарт относятся к серии Alchemist. Их продажи должны начаться в начале следующего года.

Ранее производитель планировал Arc Alchemist запустить до конца 2021 года, но из-за высокой загруженности производителей чипов старт продаж перенесли на первый квартал 2022 года.

Технические характеристики Arc Alchemist пока не раскрываются, даже не было сказано с какими настройками были запущенны игры на системах с новейшими видеокартами.