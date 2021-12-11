Главная » Новости

Intel продемонстрировала игровые возможности видеокарт Arc Alchemist

На чтение 1 мин Просмотров 149 Опубликовано

Мероприятие The Game Awards посетила и компания Intel, которая на своем стенде продемонстрировала публике новое поколение видеокарт Arc.
Intel не стала раскрывать внешность своих продуктов, а только показала, как они работают в игровом режиме.

Новые модели видеокарт относятся к серии Alchemist. Их продажи должны начаться в начале следующего года.

Ранее производитель планировал Arc Alchemist запустить до конца 2021 года, но из-за высокой загруженности производителей чипов старт продаж перенесли на первый квартал 2022 года.

Технические характеристики Arc Alchemist пока не раскрываются, даже не было сказано с какими настройками были запущенны игры на системах с новейшими видеокартами.

Arc Alchemist
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.