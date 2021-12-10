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Microsoft предложила пользователям нелегального ПО купить свой софт со скидкой

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Microsoft сделала щедрое предложения для пользователей, которые пользуются пиратским софтом компании.
В Сети пользователи стали сообщать о рекламных банерах в программах Microsoft, используемых нелегально.

Так, в «Офисе» всплывает банер, в котором предлагают начать пользоваться софтом легально, для этого Microsoft готова сделать скидку в 50% на приобретение Microsoft 365 Personal или Microsoft 365 Family,

Первый вариант со скидкой обойдется в 35 долларов, а вторая версия ПО с 50% скидкой стоит 50 долларов.

Также были замечены банеры, в которых предупреждалось, что пиратские программы являются взломанными, и они несут угрозу системе и данным пользователя, а также не обновляются и не получают новых возможностей.

Microsoft
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