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Компания Apple обновила прошивку зарядки MagSafe для iPhone

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Для идеальной работы компания Apple выпускает обновления не только для основных устройств, но также для аксессуаров.
Недавно американская компания выпустила обновление для зарядки MagSafe. Обновление предназначено для беспроводной «таблетки» MagSafe для смартфонов iPhone. Новая прошивка под номером 10M229 пришла на смену 9M5069.

Стоит отметить, что обновление для зарядки распространяется по «воздуху», причем «купертиновский» производитель не стал делать описание обновления, поэтому не известно, что нового появилось в прошивке, или какие баги были исправлены.

Обновление на MagSafe устанавливается автоматически после подключения через USB-C к Mac или iPad.

Напомним, MagSafe дебютировал сразу с iPhone 12, сейчас зарядка предлагается за 3990 рублей.

MagSafe
ASTERA
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