В компании Samsung намерены отказаться от выпуска Galaxy S22 Ultra

Ранее сообщалось, что Galaxy Note 20 не получит преемника, и корейский производитель откажется от этой серии и сосредоточится на смартфонах с гибким экраном.

Но авторитетный источник сообщает, что Samsung в 2022 году не станет выпускать Galaxy S22 Ultra, а вместо него выпустит Galaxy S22 Note.

По словам источника, решение компания изменилось, когда поклонники стали жаловаться на новейшие смартфоны Galaxy Z Fold и Z Flip, так как они пока не способны заменить удобный Galaxy Note.

И даже Galaxy Z Fold с поддержкой стилуса не способен сравнится по удобству с классическим исполнением Galaxy Note 20.

Информацию про Galaxy S22 Note раскрыл сетевой информатор Front Tron, который уже подтвердил свою авторитетность, раскрыв за несколько месяцев точные данные о Samsung Galaxy Z Fold 3 и сообщением о том, что в 2021 году не будет представлен новый Galaxy Note.