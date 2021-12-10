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Мобильные игры из Google Play появятся на Windows 11 в 2022 году

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На The Game Awards 2021 представитель игрового подразделения Google рассказал про будущие нововведения для пользователей Windows.
По словам директора, Google Play Games Грега Хартнелла в следующем году пользователи Windows смогут на своих компьютерах играть в любимые игры разработанные для Android.

Как именно будут работать Android-игры на компьютерах Windows неизвестно. Предположительно, для этого будет распространяться приложение, которое нужно будет скачать и установить на компьютер, а ззатем в нем авторизоваться через Google аккаунт.

На The Game Awards 2021 было сказано, что игра будет синхронизироваться через облако между компьютером и телефоном, поэтому игроки смогут начать игру на смартфоне с того места, где они закончили на компьютере.

Пока не сообщается, будет ли функция работать на всех актуальных версиях Windows или только на Windows 11.

Google Play Games The Game Awards 2021
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