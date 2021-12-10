Мобильные игры из Google Play появятся на Windows 11 в 2022 году

На The Game Awards 2021 представитель игрового подразделения Google рассказал про будущие нововведения для пользователей Windows.

По словам директора, Google Play Games Грега Хартнелла в следующем году пользователи Windows смогут на своих компьютерах играть в любимые игры разработанные для Android.

Как именно будут работать Android-игры на компьютерах Windows неизвестно. Предположительно, для этого будет распространяться приложение, которое нужно будет скачать и установить на компьютер, а ззатем в нем авторизоваться через Google аккаунт.

На The Game Awards 2021 было сказано, что игра будет синхронизироваться через облако между компьютером и телефоном, поэтому игроки смогут начать игру на смартфоне с того места, где они закончили на компьютере.

Пока не сообщается, будет ли функция работать на всех актуальных версиях Windows или только на Windows 11.