Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 пользуется высоким спросом в Корее

В Корее оценили компактную «раскладушку» с гибким экраном, причем она оказалась намного популярней, чем флагманские модели от Samsung и Apple.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 на корейском рынке пользуется высоким спросом, причем эта модель по итогам квартала заняла первое место по популярности, опередив мощные смартфоны серии Samsung Galaxy S21.

Стоит обратить внимание, что практически весь ТОП-10 самых продаваемых смартфонов состоит из моделей Samsung, среди них только один аппарат другой компании, и то не китайской. Этим «чужаком» стал бестселлер на глобальном рынке — iPhone 12.

В общей сложности Samsung на домашнем рынке смартфонов занимает рекордную долю – 85%.