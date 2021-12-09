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Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 пользуется высоким спросом в Корее

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В Корее оценили компактную «раскладушку» с гибким экраном, причем она оказалась намного популярней, чем флагманские модели от Samsung и Apple.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 на корейском рынке пользуется высоким спросом, причем эта модель по итогам квартала заняла первое место по популярности, опередив мощные смартфоны серии Samsung Galaxy S21.

Стоит обратить внимание, что практически весь ТОП-10 самых продаваемых смартфонов состоит из моделей Samsung, среди них только один аппарат другой компании, и то не китайской. Этим «чужаком» стал бестселлер на глобальном рынке — iPhone 12.

В общей сложности Samsung на домашнем рынке смартфонов занимает рекордную долю – 85%.

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 пользуется высоким спросом в Корее

 

Samsung Galaxy Z Flip 3
ASTERA
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