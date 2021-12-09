В Германии спрос на видеокарты NVIDIA оказался ниже, чем на AMD

Крупнейший в Германии онлайн-магазин бытовой техники Mindfactory раскрыл данные продаж видеокарт за 48-ю неделю.

В течение недели было продано 1380 видеокарт AMD и 1255 видеокарт Nvidia. Стоит обратить внимание, что распределение продаж практически одинаковое, но в разрезе ситуация просматривается другая.

В первой «пятерке» находится Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6900 XT.

И только на пятом месте расположилась далеко не самая эффективная в наше время GeForce GT 1030.

Предположительно высокий спрос на Radeon RX 6600 XT связан с майнингом, ведь эта модель показывает себя очень хорошо при добыче Ethereum.