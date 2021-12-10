Смартфон-раскладушка Motorola Razr 5G вышел в России в новой версии

На российском рынке стартовали продажи «раскладушки» с гибким экраном в новом цвете — Blush Gold.

Это будет ограниченная версия, и всего в таком цвете на российский рынок поступит 111 смартфонов по цене 135 тысяч рублей.

Кроме цвета Motorola Razr 5G Blush Gold технически ничем не отличается от обычной версии в черном исполнении.



Motorola Razr 5G Blush Gold уже можно сделать, причем прием заказов будет проходить до 13 декабря.

Напомним, в Motorola Razr 5G установлен внутренний гибкий экран, а на внешней стороне находится небольшой дисплей для просмотра уведомлений и состоянии смартфона.

Процессор в раскладном аппарате Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 ГБ. Сейчас обычную версию Motorola Razr 5G можно купить за 125 тысяч рублей.