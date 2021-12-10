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Смартфон Xiaomi Mi A1 уже получил операционную систему Android 12

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Xiaomi Mi A1 тогда был единственным смартфоном китайского производителя, который работал на «голом» Android. За счет этого модель была очень популярной, и производилась достаточно долго. Преемник Xiaomi Mi A2 уже не был таким популярным.
Но, как и другие смартфоны компании Mi A1, его обновляли недолго, а последняя официальна прошивка была Android 9.0 Pie.

При этом есть еще неофициальные прошивки для модели. Так, недавно вышла сборка AOSP на базе Android 12, которая среди всех стальных является самой стабильной,  ведь в ней работаю жесты и все аппаратные клавиши, к тому же в прошивке присутствуют сервисы Google.

Стоит отметить, что AOSP полностью создана энтузиастами, которые как правило занимаются доработкой ОС в свободное время, но несмотря на это старый смартфон Mi A1 получил Android 12 раньше других аппаратов вышедших в прошлом году.

Android 12 Xiaomi Xiaomi Mi A1
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