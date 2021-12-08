«Яндекс» научил «Алису» разговаривать шёпотом и сочинять сказки

Для разработчиков научить «Алису» разговаривать шепотом оказалась не самой легкой задачей, но это делали в несколько этапов.

Команда Яндекса обучила своего голосового помощника разговаривать шепотом. «Алиса» это начинает делать если к ней обратится, понизив голос, причем голосовой помощник не просто приглушает звук, а именно понижает тон.

Для того чтобы помощница научилась шептать, пришлось ее обучит отличать простой тихий голос, простуженный, хрипящий и глухой голос.

Только после этого с помощью нейросети голосовой помощник научился шептать.

Помимо этого, разработчики анонсировали новую функцию. «Алиса» до конца года начнет сочинять сказки, для этого она будет использовать языковую модель YaLM.

Для того чтобы нейросеть придумала сказку нужна помощь пользователя, который будет ему задавать наводящие вопросы и на ходу выдумывать историю.