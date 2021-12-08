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В компании Samsung отказались от 3,5 мм разъёма для смартфонов линейки Galaxy А

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Стандартный разъем для наушников является все еще актуальным, но многие производители от него постепенно отказываются.

Он в смартфоне занимает место, которое можно было бы отвести под другие комплектующие или немного увеличить размер аккумулятора.
Samsung отказывается от разъёма 3,5 мм. Его намерены уже убрать в популярной серии Samsung Galaxy A.

По данным источника, 3,5 мм разъем уберут не только в Galaxy A53, но и в Galaxy A73 и A33. На освободившееся место перенесут лоток для SIM-карты.

Известный графический дизайнер Парвез Хан на основании слухов создал рендерные изображения Galaxy A53, которые разместили на известном ресурсе утечек.

Ранее сетевые информаторы сообщали, что в Galaxy A53 установят 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сканер отпечатка пальца в аппарате встроят под экран. На тыльной стороне должны установить 64 Мп основную камеру, а с лицевой стороны в экранном вырезе разместят 32 Мп фотодатчик.

В компании Samsung отказались от 3,5 мм разъёма для смартфонов линейки Galaxy А

Samsung Samsung Galaxy A 53
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