В компании Samsung отказались от 3,5 мм разъёма для смартфонов линейки Galaxy А

Стандартный разъем для наушников является все еще актуальным, но многие производители от него постепенно отказываются.

Он в смартфоне занимает место, которое можно было бы отвести под другие комплектующие или немного увеличить размер аккумулятора.

Samsung отказывается от разъёма 3,5 мм. Его намерены уже убрать в популярной серии Samsung Galaxy A.

По данным источника, 3,5 мм разъем уберут не только в Galaxy A53, но и в Galaxy A73 и A33. На освободившееся место перенесут лоток для SIM-карты.

Известный графический дизайнер Парвез Хан на основании слухов создал рендерные изображения Galaxy A53, которые разместили на известном ресурсе утечек.

Ранее сетевые информаторы сообщали, что в Galaxy A53 установят 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сканер отпечатка пальца в аппарате встроят под экран. На тыльной стороне должны установить 64 Мп основную камеру, а с лицевой стороны в экранном вырезе разместят 32 Мп фотодатчик.