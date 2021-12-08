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Caviar выпустила коллекционный смартфон Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году

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Caviar порадовала своих поклонников новой коллекцией гаджетов.
Российская компания выпустила премиальные версии Huawei P50 Pro, iPhone 13, iPad mini 6, Airpods Pro и специального чехла iPhone 13 Pro.

Вся коллекция получила название «Китайский Новый год».

Huawei P50 Pro новой серии покрыли 24-каратным золотом и выполнили рельефную фигуру дракона, у которого в глазах установлены рубины диаметром 1,5 мм.

Таких смартфонов будет выпущено всего 28 шт., каждый аппарат будет стоить 545 тыс. рублей.

Caviar выпустила коллекционный смартфон Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году
iPhone 13 Pro получил титановый корпус с отделкой 24-каратным золотом. Этот смартфон выйдет ограниченной серией в количестве 88 ед.

Один iPhone 13 Pro серии «Китайский Новый год» будет стоить 429 тыс. рублей.

Caviar выпустила коллекционный смартфон Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году
У iPad Mini 6 на задней панели разместили символ 2022 года – тигр из золотого сплава. Планшет можно будет купить за 349 тыс. рублей.

Чехол для iPhone 13 Pro будут предлагать за 59 тыс. рубелей, а чехол для беспроводных наушников можно будет купить за 84 тыс. рублей.

Caviar выпустила коллекционный смартфон Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году Caviar выпустила коллекционный смартфон Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году

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