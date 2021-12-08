Россияне смогут поменять оператора с сохранением номера без посещения салона связи

Новая услуга пока доступна только в Tele2 и «Мегафон», а для того чтобы ею воспользоваться у абонента должно быть установлено на смартфоне приложение «Госключ».

Для смены оператора с сохранением номера нужно в приложении оператора ввести номер телефона и выбрать дату переноса.

После этого в приложении «Госключ» будет направлен договор и заявление о смене оператора с сохранением номера телефона.

После подписания договора электронной подписью на электронную почту абонента будет направлен договор в электронном виде, а новая SIM-карта активируется (предварительно ее нужно приобрести с доставкой домой).

Для проведения всей этой операции предварительно пользователю нужно установить приложение «Госключ» и оформить электронную подпись, которая создается за несколько минут и хранится в защищенном виде в инфраструктуре электронного правительства.