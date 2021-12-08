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Oppo выпустит новый смартфон с выдвижной основной камерой

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Подобного решения еще никто не реализовывал в смартфонах массового производства.
Oppo как одна из самых инновационных компаний среди китайских производителей решила удивить новыми технологиями.

14 декабря китайский производитель представит публике новый смартфон с выдвижным модулем основной камеры. Накануне на официальной страничке производителя в Twitter показали видеотизер, в котором можно увидеть, как работает выдвижная основная камера.

По заявлению представительства Oppo, компания собственными силами разработала выдвижную камеру. Как именно будет работать выдвижной блок пока неизвестно.

Одни предполагают, что для активации нужно выбрать специальный режим, к примеру, для оптического приближения. Другие утверждают, что объектив будет выдвигаться над корпусом при запуске приложения «камера».

В ролике также показали, что устройство будет защищено от воды, а модель камеры будет выдерживать удары при падении. Презентация смартфона состоится 14 декабря во время мероприятия Inno World 2021.

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