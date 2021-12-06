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Разработчики WhatsApp добавят в мессенджер функцию комбинирования цвета смайлов

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Разработчики WhatsApp продолжает расширять возможности своего месседжера и уже тестируется несколько новых функций, одна из которых связана со смайлами.

На портале WABetaInfo появилась информация, что скоро до всех пользователей доберется возможность менять тон кожи смайлов, где изображены два и более человека.

В будущем можно будет заменить цвет кожи одного из людей на смайле, или к примеру, изменить его тон кожи.

Пока новая функция доступна только для участников раннего тестирования.

Также сегодня стало известно, что ведется тестирование изменённого вида голосовых сообщений. Они в будущем будет иметь вид волны, у которой будет меняться амплитуда от громкости собеседника.

Эта функция сейчас тестируется сразу на платформах Android и iOS.

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