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«Сбер» представил новую умную колонку с функцией ТВ-приставки SberBox Time

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Сбер активно расширяет линейку умных устройств, которые будут максимально полезны дома. В линейке уже есть базовая колонка SberBox, умный-экран SberPortal, SberBox Top с камерой и системой динамиков, а также различные умные лампочки и розетки.

Теперь линейка расширилась новым гаджетом — SberBox Time с возможностью подключения к телевизору и запуска облачных игр.

Новинка пока только представлена, а в продажу она должна поступить в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 7990 рублей.

SberBox Time можно управлять голосовым помощником «Салют». В комплекте также есть пульт управления с микрофоном, но еще можно подключить геймпад, для того чтобы играть в игры, запущенные из «облака».

«Сбер» представил новую умную колонку с функцией ТВ-приставки SberBox Time

Мультимедийная приставка дает доступ ко всем сервисам Сбера. Для работы с виртуальным помощником в SberBox Time установили несколько микрофонов, причем для их отключения предусмотрена отдельная кнопка, расположенная в верхней части корпуса.

При подключении SberBox Time к телевизору, появляется возможность просматривать фильмы, телевизионные каналы и посещать интернет страницы.

Приставка будет предлагаться в черном и белом цвете, затем цветовая гамма расширится.

Разработчики для SberBox Time создали специальный набор аксессуаров. Шаблоны для аксессуаров можно скачать на странице SberBox Time, они рассчитаны на самостоятельное изготовление из картона или печати на 3D-принтере.

«Сбер» представил новую умную колонку с функцией ТВ-приставки SberBox Time «Сбер» представил новую умную колонку с функцией ТВ-приставки SberBox Time

SberBox Time
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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