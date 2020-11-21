Павел Дуров назвал новый iPhone 12 Pro уродливой версией iPhone 5

Павел Дуров, который является основателем мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте», раскритиковал новый iPhone 12 Pro, опубликовав сообщение в своем канале.

Дуров считает, что новый iPhone 12 Pro является уродливой версией пятой модели, назвав смартфон «устаревшей железкой».

Уродливыми были названы камеры в устройстве, а сравнили его с увеличенной версией iPhone 5 из 2012 года.

Иными словами для основателя Telegram новый смартфон не вызвал восторга и оставил впечатление несовременного устройства.

К тому же Дуров считает, что в целом Apple до сих пор существует только благодаря репутации Стива Джобса и технологиям. При этом назвать компания инновационной уже не получается.