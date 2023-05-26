32-дюймовый телевизор в холодильнике Samsung оценили в 5 000 долларов

На выставке CES, компания Samsung публике демонстрировала холодильник Bespoke Family Hub Plus с 32-дйюмовым экраном.

Теперь этот «умный» бытовой прибор доступен для предварительного заказа.

Samsung Bespoke Family Hub Plus можно заказать за 5000 долларов, на выбор доступны различные варианты отделки лицевой панели холодильника, а также разные цветовые решения корпуса.

Большой холодильник в розничных магазинах появится 7 июня, в нем есть контролер умного дома Matter и 32-дюймовый дисплей, через который можно смотреть каналы доступные в сервисе Samsung TV Plus, осуществлять заказы или просматривать рецепты.

Также с экрана можно управлять системой умного дома.