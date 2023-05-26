Главная » Новости

32-дюймовый телевизор в холодильнике Samsung оценили в 5 000 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

На выставке CES, компания Samsung публике демонстрировала холодильник Bespoke Family Hub Plus с 32-дйюмовым экраном.

Теперь этот «умный» бытовой прибор доступен для предварительного заказа.

Samsung Bespoke Family Hub Plus можно заказать за 5000 долларов, на выбор доступны различные варианты отделки лицевой панели холодильника, а также разные цветовые решения корпуса.

Большой холодильник в розничных магазинах появится 7 июня, в нем есть контролер умного дома Matter и 32-дюймовый дисплей, через который можно смотреть каналы доступные в сервисе Samsung TV Plus, осуществлять заказы или просматривать рецепты.

Также с экрана можно управлять системой умного дома.

32-дюймовый телевизор в холодильнике Samsung оценили в 5 000 долларов

Samsung Samsung Bespoke Family Hub Plus
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.