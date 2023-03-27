30 марта в России стартуют продажи нового Redmi 12C почти за 10 тыс. рублей

Россиянам с 30 марта станет доступен для покупки бюджетный смартфон Redmi 12C.

Его официальные продажи уже анонсировала компания Xiaomi, представители которой также озвучили и цены.

Новый Redmi 12C получил 6,71-дюймовый дисплей IPS. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп, а на задней панели расположится камера с модулем на 50 Мп и дополнительным объективом QVGA.

Процессор в модели MediaTek Helio G85, который дополнен 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 5000 мАч с поддержкой 10-ватной зарядки.

Работает смартфон под управлением MIUI 13 на базе Android 12. Заявлен в модели сканер отпечатков пальцев на задней панели и опция распознавания лица.

В продаже Redmi 12C появится в графитовом сером, синем и лавандовом цветах по цене 9 990 рублей за базовую конфигурацию. При этом будет доступна скидка, с учетом которой стоимость составит 9 490 рублей.