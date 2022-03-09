3-метровый кабель Thunderbolt 4 от Apple стоит 159 долларов

Apple предлагает новый 3-метровый кабель Thunderbolt 4 Pro в своем магазине по цене 159 долларов, что, возможно, слишком много для кабеля. Но, учитывая нехватку других вариантов кабеля Thunderbolt 4 длиной более 2 метров, это может быть ваш единственный вариант.

Листинг совпадает с анонсом нового Mac Studio от Apple , который включает в себя четыре порта Thunderbolt 4 на задней панели для подключения к дисплеям и другим устройствам. Apple также продает 1,8-метровый кабель за 129 долларов, который будет доставлен в течение двух-трех недель. 3-метровый кабель Apple Thunderbolt 4 Pro «скоро появится».

У 3-метрового кабеля Apple Thunderbolt 4 не будет большой конкуренции, если она вообще будет. Будь то Belkin , Caldigit , CableMatters или Plugable , ни один крупный производитель кабелей (из тех, что я нашел) не продает кабель Thunderbolt 4 длиной более 2 метров. Для очень специфического типа пользователей кабель Apple за 159 долларов может быть действительно лучшим вариантом.

Тем временем 1,8-метровый кабель Apple Thunderbolt 4 Pro стоимостью 129 долларов выходит на гораздо более насыщенный рынок. 2-метровая альтернатива Caldigit стоит 74,99 долларов , Belkin — 69,99 долларов , у Plugable есть один в продаже за 69,95 долларов , а у Cable Matters — 59,99 долларов . В зависимости от ваших потребностей вы даже сможете сэкономить немного денег с кабелем Thunderbolt 3, поскольку стандарт поддерживает 5K . Например, Apple 5K Studio Monitor поставляется с одним портом Thunderbolt 3 и 1-метровым кабелем Thunderbolt в комплекте.

На данный момент стандарту Thunderbolt 4 меньше двух лет , поэтому отсутствие 3-метровых опций, вероятно, со временем уменьшится. Но если вы хотите стать первопроходцем, похоже, вам придется заплатить налог Apple.