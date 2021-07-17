Корейский технологический гигант Samsung может похвастаться широким спектром бизнес-сегментов, что делает его одним из крупнейших предприятий в мире, если рассматривать его бизнес в целом. Компания предлагает на индийском рынке свои новейшие трехдверные трансформируемые холодильники большой емкости с расширенными функциями охлаждения.

Трехдверные трансформируемые холодильники Samsung 2021 года предлагают быстрое охлаждение пищевых продуктов и жидкостей с помощью технологии охлаждения и замораживания. К холодильникам также прикреплен 4-литровый диспенсер для воды, который предлагает охлажденную воду на ходу, не открывая холодильник.

Индийские покупатели теперь могут получить доступ к новейшей линейке трехдверных холодильников French Door Samsung 2021 года. Они предлагают технологию двойного охлаждения вместе с технологиями Power Cool и Freeze для сильного охлаждающего эффекта. Холодильник также предлагает универсальность, так как он также может служить диспенсером для воды.

Трехдверные холодильники Samsung 2021 являются трансформируемыми, что дает пользователям больше возможностей в использовании холодильников. При необходимости морозильную камеру можно превратить в холодильник, чтобы при необходимости можно было хранить продукты выше уровня заморозки.

Технология двойного охлаждения плюс позволяет оптимизировать производительность холодильника и минимизировать колебания температуры, поскольку он имеет два отдельных испарителя для холодильника и морозильника. Это, в свою очередь, поддерживает более высокую влажность для сохранения продуктов. В холодильниках также больше места внутри, включая 21,7-литровые холодильники, бункеры большего размера, просторную морозильную камеру с двумя полками и передвижной льдогенератор.

Samsung India надеется, что ее новейшие 3-дверные трансформируемые холодильники удовлетворят чаяния индийских клиентов и станут достойным дополнением к их современным кухням, а также укрепят позиции компании на рынке. Две модели доступны для покупки в Samsung India и в розничных точках на субконтиненте. Модели 579L по цене рупий. 95 990 (~ 1285 долларов), а модели 580L стоят рупий. 89 990 (~ 1205 долларов).

Источник — Astera.