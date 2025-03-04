3,2 млн пользователей пострадали от 16 поддельных расширений Chrome

Специалисты GitLab Threat Intelligence обнаружили 16 вредоносных расширений для браузера Chrome, которые заразили как минимум 3,2 миллиона пользователей.

Среди них были инструменты для создания скриншотов, блокировщики рекламы и клавиатуры с эмодзи. Злоумышленники использовали поисковую оптимизацию для продвижения своих разработок.

Исследователи отмечают, что киберпреступники применили сложные методы, чтобы обойти защиту браузеров. С начала кампании в июле 2024 года они получили доступ к легитимным расширениям, а к декабрю начали фишинговые атаки на аккаунты разработчиков.

Это дало им возможность выпускать вредоносные обновления через официальный магазин Chrome Web Store.

Хотя расширения продолжали выполнять свои функции, в них был обнаружен общий вредоносный код, который проверял конфигурацию при установке, передавал данные на удалённый сервер и изменял настройки безопасности браузера.

Злоумышленники поддерживали постоянную связь с командным сервером для обновления конфигурации.