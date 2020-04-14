2K Games анонсировала новую игру по вселенной XCOM

Анонс новой игры по вселенной XCOM сопровождался первым трейлером.

2K Games анонсировала новую игру XCOM: Chimera Squad, в котором будут рассказывать о событиях пятилетней давности после XCOM 2.

У каждого игрока находятся собственные причины для сражений и все будут иметь свои уникальные способности.

Для игрока еще представляют возможность управлять отрядом «Химера», в котором будут не только люди, но и инопланетяне.

Игра XCOM: Chimera Squad уже предлагается для заказа, причем до официально релиза ее можно купить за 499 рублей, тогда как в дальнейшем она обойдется почти в 1 тыс. рублей.